Aydın Ticaret Borsası'nda lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı

AYDIN (İHA) - Söke Ticaret Borsası ve GEKA ile Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. çalışmaları için Aydın Ticaret Borsası'nda toplantı gerçekleştirildi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Genel Sekreteri Hülya Erman Aydoğan, Tescil Memuru Serdar Altunkaya, GEKA Aydın İl Koordinatörü Numan Katıksız, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Genel Sekreteri Neslihan Duymaz ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette Söke ilçesi Argavlı Mahallesinde inşa edilecek olan ve bölge ekonomisini kalkındırmayı, tarım ürünleri ticaretini geliştirmeyi amaçlayan Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş. mevcut durumu hakkında istişare toplantısı yapıldı.

73 bin 858 metrekarelik arazide yer alan, tarım ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını sağlayacak olan Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Lisanslı depolar, bölgedeki tarımsal faaliyetlere ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında hayata geçirilen Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki bağ daha da güçlenecektir" dedi.

Stratejik bir ürün olan pamuğun, uluslararası pazarda kilit rol oynadığını ve bölgemiz için son derece önem arz ettiğini ifade eden Çondur, Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin pamuk tarımının cazibesini yeniden kazanması, pamuğun uygun koşullarda depolanması ve saklanması ile birlikte pamuk sektörü için önemli bir yatırım olduğunu belirtti. - AYDIN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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