: Aydın söke'de 51 bin 980 korsan kitap yakalandı

28.01.2020 20:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:28

Söke'de 51 bin 980 korsan kitap yakalandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda, 51 bin 980 korsan kitap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Söke'de korsan kitap satıldığını öğrenince çalışma başlattı. Yapılan çalışma üzerine Yenikent ve Çeltikçi Mahallerinde tespit edilen iki ayrı adrese sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda depolarda 428 koli içerisinde 51 bin 980 adet bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi. Kitaplara el konulurken, depoların sahipleri S.Y. ve R.B. ile kitapların sahibi B.B. gözaltına alındı. 3 şüpheliden depo sahipleri, emniyetteki ifade işlemi sonrası Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Kitapların sahibi B.B. ise adliyeye sevk edildi. Depolardaki kitaplar kamyona yüklenerek emniyet müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: DHA

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