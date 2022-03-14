Aydın Sezer: Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Antalya'da uluslararası platform sunmuş oldu

Rusya'daki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Aydın Sezer, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Ukrayna- Rusya görüşmeleri için "Kremlin Türkiye'nin tarafsızlığını satın aldı" dedi. Türkiye'nin Batı ve Rusya arasında tarafsız kalmaya çalışan bir dış politika izlediğini söyleyen Sezer, "24 Şubat'a kadar Ukrayna'yı Rusya'ya karşı cesaretlendiren bir ülke konumundan 24'ünden itibaren her iki boyutta da tarafsızlığını koruyan bir konuma geçtik. Kremlin bunu satın aldı" dedi.

DailyMotion.com / Güncel