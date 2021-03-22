Aydın Özel Kocatürk Lisesi Bursluluk sınavlarının tarihlerini açıkladı
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Aydın Özel Kocatürk Lisesi Bursluluk sınavlarının tarihlerini açıkladı

22.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:20
Aydın Özel Kocatürk Lisesi Bursluluk sınavlarının tarihlerini açıkladı

Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul kayıt ve bursluluk sınavlarının tarihlerini açıkladı.

Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul kayıt ve bursluluk sınavlarının tarihlerini açıkladı. 8. sınıfta eğitim-öğrenimini sürdüren tüm öğrencilerin katılabileceği sınavların 01-04 Nisan tarihleri arsında gerçekleştirileceği açıklandı. Sınavlarda başarılı olan öğrencilere burs verileceği de belirtildi.

Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlamış olduğu 'Düzey belirleme ve bursluluk sınavı ve ödül şartnamesinde' belirtildiği üzere yüzde 75'den başlayan indirimler uygulanacak. Okul Müdürü Sadettin Yabaş, "Burada asıl maksadımız öğrencilerimizi gelecekte bir meslek sahibi yaparak iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. 'Meslek lisesi, memleket meselesi' olduğunun bilinci içinde öğrencilerimiz okulumuzda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.

01 Nisan Perşembe ve 02 Nisan Cuma günleri saat 15: 00'de gerçekleşecek sınavların ardından 03 Nisan Cumartesi ve 04 Nisan Pazar günleri de 1. senası saat 10: 00 2. seansı da saat 14: 00'te sınavların yapılacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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