AYDIN Milli Park ziyaretçilerini bekliyor
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AYDIN Milli Park ziyaretçilerini bekliyor

Milli Park ziyaretçilerini bekliyorAYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayacak normalleşme süreci öncesi kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazır.

31.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:31

Milli Park ziyaretçilerini bekliyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayacak normalleşme süreci öncesi kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazır.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, yarın başlayacak normalleşme süreci öncesi ziyaretçilerini kabul etmeye hazır. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında parkın koylarına ulaşımı sağlayan yollar yenilendi. Parka gelen ziyaretçilerin dinlenip yemek molası vermek için oturdukları masalar ile plaj kısmında yer alan şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden yerleştirildi. Ayrıca parkın çeşitli noktalarına ziyaretçilerin uyması gereken kuralların yazılı olduğu uyarı levhaları konuldu. Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan tedbirler nedeniyle 30 Mart tarihinde ziyaretçi kabulüne kapatılmıştı.

'KURALLARA UYALIM'

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistleri yeniden misafir edecekleri için çok mutlu olduklarını belirten Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Ziyaretçilerimizin güvenli bir şekilde parkımızda vakit geçirebilmeleri için gerekli bütün önlemleri aldık. Tek isteğimiz ziyarete gelenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlemlere harfiyen uymaları" diye konuştu.

AYDIN Milli Park ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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