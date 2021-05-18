Aydın kurallara uydu, tam kapanma sonrası vaka sayıları düştü
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Aydın kurallara uydu, tam kapanma sonrası vaka sayıları düştü

Aydın kurallara uydu, tam kapanma sonrası vaka sayıları düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler etkisini göstermeye devam ediyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler etkisini göstermeye devam ediyor. Tam kapanma sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde pozitif vakalarda düşüş yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 45 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ülke genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Yüksek riskli kategoriye yükselen Aydın'da alınan tedbirler etkili olurken, salgını yayılma hızı ile birlikte pozitif vakalarda da ciddi düşüş yaşandı. 29 Nisan Perşembe günü başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da sona eren tam kapanma süreci sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık Korona virüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda düşüş yaşandığı gözlemlendi. Aydın'da geçtiğimiz hafta ciddi düşüş yaşanarak yüz binde 102,23 olan vaka sayısı bu hafta da düşüşünü devam ettirerek yüz binde 47,36 olarak açıklandı.

(Murat Uçkaç/ İHA)

Aydın kurallara uydu, tam kapanma sonrası vaka sayıları düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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