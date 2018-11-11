Aydın Kepçeyle Asırlık 7 Mezarda Define Kazısı Tepkisi

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir mezarlığa dadanan kişi ya da kişiler, iddiaya göre, define aramak için kepçeyle eski kabirlerde kazı yaptı. 200 yılı aşkın 7 mezar kazıldı. Vatandaşlar, ölülere saygısızlık yapıldığını belirterek, kazıyı kim yaptıysa yakalanıp, cezasını çekmesini istedi. Çine merkezine 10 kilometre mesafedeki 400 nüfuslu kırsal Kabataş Mahallesi'ndeki Kabataş Mezarlığı'na, son günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler dadandı. Yeni mezarların da bulunduğu kabristandaki 200 yılı aşkın 7 eski mezar, kepçeyle kazıldı. Geriye ne mezar, ne de ölmüş kişilerin kemikleri kaldı. Atalarının kabirlerinin kazıldığını görenler, tepki gösterdi. Durumdan haberdar olan jandarma ekipleri ise mezarları kimin kazdığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

'ANTİK KENTTE YAKIN DİYE KAZIYORLAR'

Mezar sahiplerinden mahalle sakini 89 yaşındaki Ethem Acar, bazı köylülerin durum karşısında duyarsız kaldığını belirterek, Bu mezarlarda para olmaz. Burada, Anadolu'nun fethinden sonra Türk soylarından gelen atalarımız var. Osmanlı döneminden kalan çok eski bir mezarlık burası. Burada yeni mezarlar da var. Annemiz, babamız ve gelecek kuşaktakilerin de mezarları olacak. Burada hazine olmaz. En büyük hazine, bizim atalarımızın buradaki varlığıdır dedi. Mezarların kazıldığını görünce şok olduğunu belirten Acar, Sonuna kadar bu işin peşinde olacağım. Bu mezarlar kepçeyle kazılmış. Bu kepçe kazarken, bu ovada bunu herkesin gördüğünü biliyorum. Bu kazıyı yapanlar, kötü gruplar olduğu için herkes çekiniyor. Alabanda Antik Kenti'nin buraya yakın olmasından dolayı, buraları kazıyorlar. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 7 eski mezar defineciler tarafından kazıldı dedi.

Atalarının mezarlarının kazılmasına tepki gösterenlerden Ethem Acar'ın amcasının oğlu 63 yaşındaki Mehmet Salih Acar ise Bu mezarları kazmaya utanmıyorlar. Çok rahatsızım bu işten. Bizim ailemize ait mezarlar çöküyor diye konuştu.

'İLK KEZ BAŞIMIZA GELİYOR'

Kabataş Mahalle Muhtarı Zeki Akbay ise Bu zamana gelinceye kadar hiçbir mezarımız bu şekilde kazılmamıştı. Tarihimizde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Jandarmaya 5 gün önce konuyla ilgili şikayette bulunduk. Sürekli bölgede devriye geziyorlar. Bu mezarlarda define falan olmaz, boşuna kazıyorlar. Diyecek bir söz bulamıyorum. İnşallah en kısa sürede bu tarihi mezarları bu hale getirenler bulunur. Bizler de işin takipçisiyiz dedi.