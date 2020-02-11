11.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:17

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Türkiye'de eğitim adaletsizliklerinin ortadan kalkmasında Eğitim-Bir-Sen'in büyük payı var" dedi.



Kurulduğu günden beri eğitimcilerin haklarını aramaya devam ettiklerini söyleyen Aydın Kalkan, "Gerçekten zor zamanlarda, sendikamızın bu günlere gelmesinde emekleri olan herkesle Kayseri'de bir aradayız. 2006 yılında Eğitim-Bir-Sen olarak yetkiyi aldık Kayseri'de ve 2011 yılında da Türkiye'de genel yetkiyi aldık. 2006 yılında Kayseri'de yetkiyi alan yönetim kurulu burada. 1992'den günümüze kadar, Kayseri'nin her yerine bu arkadaşlarla birlikte yolculuk yaptık. Öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk ve sendikamız 2006 yılında yetkiyi aldı. Kurucu başkanımız illere ilk gittiğinde yönetim kurulunu oluşturmakta zorluk çekerken, 19 yıl sonra 2011 yılında Türkiye'de genel yetkiyi aldık ve şu anda da 450 binlerde Türkiye'nin eğitim ve iş kolunda en büyük sivil toplum örgütü olarak eğitim çalışanlarının haklarını korumak için masaya gidiyoruz, eğitim çalışanlarının haklarını en iyi şekilde korumaya devam ediyoruz" dedi.



Kalkan, sendika olarak zor zamanlardan geçseler de Türkiye'de eğitimdeki değişikliklerde büyük oranda payları olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Yetki sizde olunca masaya sizin gündeminiz gidiyor. Biliyorsunuz ki Eğitim-Bir-Sen, muhafazakar ve milliyetçi bir düşünceyle oluşturulmuş bir sendika. 28 Şubat bizi ezdi bildiğiniz üzere ve baş örtüsünün serbest hale gelmesinde Eğitim-Bir-Sen'in mutlaka büyük emeği var, katsayı adaletsizliğinin çözülmesinde burada bulunan arkadaşlarımızın büyük emeği var. Kesintisiz 8 yıllık eğitimin 4+4'e gelmesinde burada bulunan heyetin büyük emeği var. Bunlar emekle yapılmış ve kazanılmış şeyler ve bundan sonra da devam edeceğiz. Okullarımızı ziyaret ediyoruz ve sadece bir ücret pazarlığı da yapmadan, nerede bir mazlum varsa biz o mazlumun yanında durmaya devam ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA