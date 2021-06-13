AYDIN KAÇAK KAZIDA METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

AYDIN'ın Söke ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişiden 2'si, metan gazından zehirlendi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişiden 2'si, metan gazından zehirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla 1 kişinin cesedine ulaşıldı, diğerine ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Serçin Mahallesi Bafa Gölü yakını Kale Kırklığında mevkindeki SİT alanına define için kaçak kazı yapan K.Ü (32), M.Ç. (45), N. B (77), B.H (47), M.T (51), A.U (24), E. Y. (40) isimli 7 kişiden 2'si, bugün saat 13.30 sıralarında indikleri kuyudan çıkamadı. Dışarıda kalan diğer arkadaşları, kuyuda oluşan metan gazından zehirlendiği belirtilen A.U ve E.Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca jandarmadan yardım istedi. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 2 kişiden A.U.'nun yapılan çalışmayla cesedine ulaşıldı. Diğer kişiye ulaşılması için AFAD ve UMKE ekipleri çalışma sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı