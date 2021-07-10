Aydın İşkur kimdir? Aydın İşkur kaç yaşında, nereli? Aydın İşkur hayatı ve biyografisi!
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Aydın İşkur kimdir? Aydın İşkur kaç yaşında, nereli? Aydın İşkur hayatı ve biyografisi!

Aydın İşkur kimdir? Aydın İşkur kaç yaşında, nereli? Aydın İşkur hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yaptığı programlarla dikkatleri çeken Aydın İşkur izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Aydın İşkur kaç yaşında, nereli? Aydın İşkur hayatı ve biyografisi! Aydın İşkur kimdir?

Açık oturum programları ile dikkatleri çeken Aydın İşkur hakkında araştırmalar yapılıyor. Aydın İşkur kimdir? Aydın İşkur kaç yaşında, nereli? Aydın İşkur hayatı ve biyografisi!

AYDIN İŞKUR KİMDİR?

1968 Malatya Dogumluyu İlk orta lise öğrenimimi Malatya'da , üniversite ögrenimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Serbest Avukat olarak çalışmakta. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği , Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul şubesi kurucu üyesi ve disiplin kurulu üyesi , Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Üyesi ve birçok STK'da Yönetici ve Üyeliği bulunmaktadır. İnternet Haber Sitelerin'de Köşe Yazarlığı yaptı.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

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Aydın İşkur kimdir? Aydın İşkur kaç yaşında, nereli? Aydın İşkur hayatı ve biyografisi! - Haberler
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