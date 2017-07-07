Aydın Doğan: 15 Temmuz'da Büyük Bir Felaketin Eşiğinden Döndük
Genel Müdürü Uğur Cebeci, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Deniz Sipahi, Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş ve Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici. - Muğla.
Genel Müdürü Uğur Cebeci, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Deniz Sipahi, Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş ve Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici.
- Muğla