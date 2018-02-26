Aydın'dan, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne Ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Afrin'in terörist unsurlardan temizlenmesi adına Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonlarında görev alacak polis ve jandarma özel harekat personelinin geçen hafta Türkiye'nin birçok ilinden dualarla uğurlandığını anımsatan Aydın, operasyona katılan güvenlik güçlerine güç ve başarı diledi.

Şubede görevli polislerle bir süre sohbet eden Aydın, "Allah polisimize, askerimize güç, kuvvet versin. Her zaman sizlerleyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette polisler şehre dair görüş ve düşüncelerini Başkan Aydın ile paylaştı.

Ziyarette Özbelsan AŞ Genel Müdürü Şaban Kaya da hazır bulundu.