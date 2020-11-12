Aydın'daki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı Aydın Lisesi Kavşağı'nda Yaşar Yıldırım'ın kullandığı 09 UR 791 plakalı otomobil, yolunda karşısına geçmek isteyen Halime Salim'e (42) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Halime Salim, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Salim'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Motosiklet refüje savruldu
Rıfat Gökçe'nin kullandığı 09 AEG 612 plakalı motosiklet, Umurlu Mahallesi Musluca Köprüsü yakınlarında, kontrolden çıkarak refüje savruldu.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldıran Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol