Aydın'daki Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı
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Aydın'daki Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Aydın'daki Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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