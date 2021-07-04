Son dakika haberi! Zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahaleye başlayan ekiplere, havadan iki helikopterle destek sağlanıyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi! Zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

ESENYURT'TA YANGINA RAĞMEN TIRAŞA DEVAM ETTİ
ESENYURT'TA YANGINA RAĞMEN TIRAŞA DEVAM ETTİ
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seray Kaya Şevval Şahin Selin Şekerci Kerem Kamışlı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 18:21:07. #1.16#

title