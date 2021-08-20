Aydın'da vali yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değişti
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Aydın'da vali yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değişti

Aydın'da vali yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Aydın'da 3 vali yardımcısı ile çok sayıda ilçenin kaymakamının değişti.

Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Aydın'da 3 vali yardımcısı ile çok sayıda ilçenin kaymakamının değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Yayımlanan kararnameye göre atamalara göre; Söke Kaymakamı Soner Zeybek Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley Balıkesir Gömeç Kaymakamlığına, Germencik Kaymakamı Ahmet Işık Ordu Ünye Kaymakamlığına, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü Malatya Arguvan Kaymakamlığına, Didim Kaymakamı Halil Avşar İstanbul Valiliği Sabiha Gökçen Havalimanı Hudut Mülki İdare Amirliğine, Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir Kars Vali Yardımcılığına, Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç Aksaray Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay Osmaniye Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan Denizli Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici Antalya Kemer Kaymakamlığına, Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Ramazan Taşkın Manisa Köprübaşı Kaymakamlığına, Antalya Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit Didim Kaymakamlığına, Ordu Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney Söke Kaymakamlığına, Yozgat Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş Sultanhisar Kaymakamlığına, Malatya Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Güleç Germencik Kaymakamlığına, Denizli Çivril Kaymakamı Armağan Önal Aydın Vali Yardımcılığına, Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Aydın Vali Yardımcılığına, Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi Kuyucak Kaymakamlığına, Batman Vali Yardımcısı Tuğba Polat Köşk Kaymakamlığına ve Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Alperen Başkapan Bozdoğan Kaymakamlığına atandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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