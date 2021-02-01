Aydın'da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı
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Aydın'da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı

01.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:13
Aydın'da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda usulsüz şekilde avlanırken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda usulsüz şekilde avlanırken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ekipleri, dün, Kafa Bölgesi mevkisindeki avlaklarda, av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Yapılan çalışmada avlanmanın yasak olduğu Milli Park sınırları içerisinde avcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bölgede av koruma ve kontrol çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi.


Aydın'da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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