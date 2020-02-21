Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

21.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:00
Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mert yönetimindeki 09 JJ 399 plakalı otomobil, Söke-Milas yolunun 21. kilometresinde, Musa Karadağ idaresindeki 77 DS 827 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Mert Kırca ve aynı araçtaki Can Cantürk yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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