Aydın'da terör operasyonu; 9 gözaltı

Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydın ve İzmir'de terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İzmir'de 2, Didim'de 4, Nazilli'de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA