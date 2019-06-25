Aydın'da terör operasyonu; 9 gözaltı
Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydın ve İzmir'de terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İzmir'de 2, Didim'de 4, Nazilli'de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri