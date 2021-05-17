Aydın'da tam kapanma sürecinde 2 bin 841 kişiye para cezası kesildi
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Aydın'da tam kapanma sürecinde 2 bin 841 kişiye para cezası kesildi

Aydın'da tam kapanma sürecinde 2 bin 841 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, tedbirlere uymadığı belirlenen 2 bin 841 kişiye 6 milyon 305 bin lira ceza uygulandı.

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, tedbirlere uymadığı belirlenen 2 bin 841 kişiye 6 milyon 305 bin lira ceza uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Ekipler, il genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 841 kişiye 6 milyon 305 bin lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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