Son dakika... Seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı
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Son dakika... Seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Motosiklet sürücüsünün ata bağlı ipe çarpma görüntüleri Motosiklet sürücüsünün ve atın düşme anı Aydın'da seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı AYDIN AA - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol kenarındaki ağaca bağlı atın ipine takılarak...

Motosiklet sürücüsünün ata bağlı ipe çarpma görüntüleri

Motosiklet sürücüsünün ve atın düşme anı Aydın'da seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı

AYDIN AA - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol kenarındaki ağaca bağlı atın ipine takılarak devrilen motosikletin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

İsabeyli Mahallesi Mareşal Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ağaca bağlanan at, bir süre sonra yola çıktı.

Bu sırada yoldan geçen motosikletli kurye, karanlıkta ipi fark etmedi. İpe takılan motosiklet devrilirken, sürücü ayakta kalmayı başardı. İpin bir anda gerilmesiyle yola düşen at da kalkarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Son dakika... Seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı
Son dakika... Seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı
Son dakika... Seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı
Son dakika... Seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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