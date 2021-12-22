Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi
AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
SULTANHİSAR, AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Atça Mahallesi'ndeki evinde internetten sipariş ettiği belirtilen alkollü içkiden aldıktan sonra fenalaşan Mustafa E. (43), Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
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