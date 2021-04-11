Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı
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Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Güncel
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün aniden manevra yaptığı otomobil kanala uçtu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün aniden manevra yaptığı otomobil kanala uçtu. Kazada sürücü şans eseri yara almazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza, Nazilli'ye bağlı Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan Ebru Onat yönetimindeki 09 CDD 48 plakalı otomobile çarpmamak için kullandığı 09 R 5351 plakalı otomobiliyle ani manevra yapan Mustafa Aslan su kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Mustafa Aslan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken şans eseri yara almadı. Otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. 


- Aydın
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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