Aydın'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesinde karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.
Germencik'ten Ortaklar Mahallesi istikametine giden A.D. (61) idaresindeki 09 KK 725 plakalı otomobil, İzmir Karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Y.Y'ye (18) çarptı.
Olay yerine gelen ambulansa ilk olarak Germencik Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan genç, ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan A.D'nin eşi S.D. de hafif şekilde yaralandı.
Y.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık