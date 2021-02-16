Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, tedavi altına alındı.

Halilbeyli Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nalan Öksüz'ü evinde baygın bulan komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ve karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alınan Öksüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öksüz'ün 12 Kasım'da da evinde yangın çıktığı ve ikametinin bu nedenle hasar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Alevci