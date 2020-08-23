Aydın'da iki mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
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Aydın'da iki mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki mahallede artan Kovid-19 vakalarından dolayı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği giriş çıkışlar 15 gün süre ile kapatıldı.

Aydın'da iki mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
23.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:07

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki mahallede artan Kovid-19 vakalarından dolayı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği giriş çıkışlar 15 gün süre ile kapatıldı.

Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam vekili Ahmet Soley Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda Korona virüs salgının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile Sağlık Bakanlığı tedbirlerine ek olarak vaka artışı yaşanan Altıntaş ve Tütüncüler Mahallesi'ne giriş çıkışlar 15 gün süre ile yasaklanarak karantina kararı alındı.

Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kurulu kararına göre, "İlçemiz Altıntaş ve Tütüncüler Mahallelerinde yaygın olarak görülen Kovid-19 vakalarını görüşerek, Altıntaş Mahallesi'nde 5, Tütüncüler Mahallesi'nde 6 aktif vaka meydana gelmiş olması, Altıntaş Mahallesi'nde 77, Tütüncüler Mahallesi'nde 152 temaslının olması ve temaslılar içinde sempton gösteren 65 vakanın olması nedeni ile numunelerin alınarak tahlile gönderilmesi, mevcut vakaların 10 tanesinin tedavisinin evlerinde sürmekte olduğu değerlendirilip, hastalığın temaslılarla mahalleler içinde daha fazla yayılmaması ve ilçe merkezi diğer mahallere yayılmaması için Altıntaş ve Tütüncüler Mahallelerindeki tüm aktif vakalar ve temaslıların 15 gün süre ile izole edilerek durumlarının ilgili aile hekimi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilip evlerinden dışarı çıkmamalarının mahalle denetim kurularınca sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca iki mahallede uygulanacak olan karantina kararına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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