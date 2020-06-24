Aydın'da hortum kamerada...Çatılar yerle bir oldu
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Aydın'da hortum kamerada...Çatılar yerle bir oldu

Aydın'da hortum kamerada.

24.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:42

Aydın'da hortum kamerada...Çatılar yerle bir oldu

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde ortaya çıkan hortum, çatıları yerle bir etti. İl genelinde etkili olan yağış sonrası görülen hortum Acarlar mahallesinde korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın için yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından İncirliova Acarlar'da hortum yaşandı. İncirliova semalarında görülen hortum olayı sonrası Acarlar'da bir çok ev ve hayvan ahırının çatısı zarar gördü.

Aydın'da hortum kamerada...Çatılar yerle bir oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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