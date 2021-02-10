Aydın' da fuhuş operasyonu; Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler
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Aydın' da fuhuş operasyonu; Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler

10.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:03
Aydın' da fuhuş operasyonu; Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 3 kadın aynı evde gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 3 kadın aynı evde gözaltına alındı. Evde, 100 müşterinin isim ve telefon numaraları ile kadınların günlük kazançlarını yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhşa aracılık etmekten kaydı bulunan S.U. (38) adlı kadının, polis baskınlarından kaçmak için Şirinevler Mahallesi'nde bir eve yerleştiğini belirledi. Kadının evde fuhuş yaptığını saptayan ekipler, adrese baskın düzenledi.

Baskında S.U. ile birlikte fuhuş yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile 5 müşteri yakalandı. Polis, evde yaptığı aramada 100 müşterinin isim ve telefon numaraları ile kadınların günlük kazançlarını yazdıkları ajanda ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 müşteri hakkında adli işlem yapılırken, fuhşa yer temin eden S.U., sevk edildiği adliyede tutuklandı. 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi. Polisin evde ele geçirdiği paraya el koyuldu.

Aydın' da fuhuş operasyonu; Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler
Aydın' da fuhuş operasyonu; Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler
Aydın' da fuhuş operasyonu; Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

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