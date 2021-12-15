Aydın'da firari hükümlü, evindeki kitaplığın gizli bölmesinde yakalandı - Haberler
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Aydın'da firari hükümlü, evindeki kitaplığın gizli bölmesinde yakalandı

Aydın'da firari hükümlü, evindeki kitaplığın gizli bölmesinde yakalandı
AA / Şener Alevci - Haberler | Güncel

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki kitaplığın arkasında yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki kitaplığın arkasında yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'de cinayet ve yağma gibi çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Sobuca Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Hükümlünün bulunduğu adrese giden jandarma, arama esnasında evdeki kitaplığın yapısından şüphelendi.

Kitaplığın içeriye doğru girdiğini fark eden jandarma, buradaki gizli bölmede saklanan Ö.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'da firari hükümlü, evindeki kitaplığın gizli bölmesinde yakalandı

Aydın'da firari hükümlü, evindeki kitaplığın gizli bölmesinde yakalandı

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AA / Şener Alevci - Son Dakika Haberleri

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