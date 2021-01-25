Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:56
Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine'den Karpuzlu istikametine giden Emrah Önal (30) yönetimindeki 09 FP 254 plakalı otomobil, Abak Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa (32) ve Osman Sever (40) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Osman Sever'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar daha sonra Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Cemre Kemer Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Serdar Aziz Alper Ulusoy Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Nijerya Başakşehir Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 23:56:56. #1.16#
title