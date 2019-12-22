Aydın'da depoda yangın
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Aydın'da depoda yangın

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, depoda yangın çıktı.

22.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:01
Aydın'da depoda yangın

AYDIN'ın ilçesinde, depoda yangın çıktı. ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. 

Yangın, saat 19.00 sıralarında, Mahallesi'nde bulanan depoda çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında depodan yükselen dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede deponun tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda söndürüldü.Öte yandan, yangının deponun yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması olası bir faciayı önledi.


Kaynak: DHA
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