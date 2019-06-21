Aydın'da çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Bıyıklı Mahallesi'nin üst kısımlarındaki çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazözle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, ismi öğrenilemeyen bir kadın, yangının, oturduğu eve yaklaşması üzerine fenalaştı. Kadına olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA