Aydın'da çalınan motosiklet Manisa'da sahibine teslim edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da çalınan motosiklet Manisa'da sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da çalınan motosiklet Manisa'da sahibine teslim edildi

Manisa'nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde motosikletinin bir süre önce çalındığını beyan ederek şikayetçi olan bir şahsın ihbarı üzerine hareket geçip, trafik uygulamasında trafikten men ettikleri motosiklet...

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde motosikletinin bir süre önce çalındığını beyan ederek şikayetçi olan bir şahsın ihbarı üzerine hareket geçip, trafik uygulamasında trafikten men ettikleri motosiklet arşiv kayıtlarını inceleyip, şahsın kayıp motosikletini teslim etti.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde karakola müracaat ederek 48 TT 095 plakalı lüks motosikletinin çalındığını beyan eden M.M.H.(48)'nin ihbarı üzerine hareket geçti. Şahsın beyanı üzerine teknik inceleme başlatan jandarma ekipleri, 04 Haziran 2021 günü yapılan trafik uygulamasında bahse konu motosiklete benzer plakasız ve şasesi kazınmış bir motosikletin trafikten men edildiğini tespit etti. Teknik incelemeler sonucunda plakasız ve şasesi kazınmış motosikletin şase numarasını okunur hale getiren ekipler, şahsın beyan ettiği motosiklet ile plaka ve şase numarasının uyumlu olduğunu tespit etti. İşlemlerin ardından 04 Haziran 2021 günü trafikten men edilen motosikletin M.M.H.'ye ait olduğu belirlenmesi üzerine, motosiklet sahibine teslim edildi. - MANİSA

Akıllara durgunluk veren görüntü! Kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı

Akıllara durgunluk veren görüntü! Kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı

 Tıkalı su giderini tamir eden tesisatçı, altın bileklik buldu! Sahibi havalara uçtu

Tıkalı su giderini tamir eden tesisatçı, altın bileklik buldu! Sahibi havalara uçtu

 Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title