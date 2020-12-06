Üç aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı
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Üç aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı

06.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:47

Aydın'da bir otomobilde çıkan ve çevresindeki hafif ticari araç ile minibüse de sıçrayan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da bir otomobilde çıkan ve çevresindeki hafif ticari araç ile minibüse de sıçrayan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Batı Gazi Bulvarı'nda park halindeki B.E'ye ait otomobilde çıkan yangın, yanındaki hafif ticari araç ve minibüse de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın kundaklama olma ihtimaline karşı yürüttüğü çalışma kapsamında ÜY, A.A. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Üç aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı
Üç aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı
Üç aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı
Üç aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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