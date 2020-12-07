3 aracın hasar gördüğü kundaklamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'da otomobilin kundaklanması sonucu 3 aracın zarar gördüğü yangına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın'da otomobilin kundaklanması sonucu 3 aracın zarar gördüğü yangına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Batı Gazi Bulvarı'ndaki kundaklamayla ilgili yakalanan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ü.Y. ve H.T. hakimlikçe tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlıların emniyetteki ifadelerinde otomobili aralarında husumet bulunan K.K'ye ait olduğunu sanarak kundaklarını, aracın kız arkadaşına ait olduğunu bilmediklerini öne sürdükleri öğrenildi.
H.T'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinle çıktığı belirtildi.
Batı Gazi Bulvarı'nda park halindeki B.E'ye ait otomobilde dün çıkan yangın, hafif ticari araç ve minibüse de sıçramış, araçlar kullanılamaz hale gelmişti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden otomobili benzin dökerek yaktıkları tespit edilen zanlılar gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun