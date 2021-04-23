AYDIN ÇATIDA BULUNAN KAYA SANSARI YAVRUSU ÖLÜMDEN KURTARILDI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir ortaokulun çatısında bulunan kaya sansarı yavrusu Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu'na teslim edildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir ortaokulun çatısında bulunan kaya sansarı yavrusu Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu'na teslim edildi. Tığoğlu koruma altına aldıkları yavru sansarı biberonla özel mama il beslememeye başladıklarını beslediklerini belirtip, büyümesinin ardından doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.

Nazilli Şehitler Ortaokulu çatısında görevliler tarafından, dün, kaya sansarı yavrusu bulundu. Yeni doğduğu belirlenen bitkin haldeki yavru sansar, yanında annesi olmaması nedeniyle koruma altına alındı. Annesinin başına bir şey gelmiş olabileceği sanılan yavru sansar, bulunduğu yerden alınarak Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu'na teslim edildi. Tığoğlu tarafından biberon ile özel mamayla beslenen yavru sansar kendine geldi. Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Doğadaki tüm canlılar bizim her şeyimiz. İlçemizde bulunan Şehitler Ortaokulu'nun çatısında okul görevlileri tarafından bulunarak bize getirilip teslim edilen yanında annesi olmayan kaya sansarı yavrusunu biberon ile beslemeye başladık. Her zaman olduğu gibi konu hakkında tecrübesine güvendiğimiz kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel Farm Sanctuary'den Sibel Ece ile de görüşerek ilk beslenmelerinin yapıldığı canlımızı ilk fırsatta veteriner kiniğine ulaştırarak büyümesini sağlayacağız. Ardında da kendisini doğal ortamına salacağız" dedi. Tığoğlu, ölmek üzere olan yeni doğmuş olan sansar yavrusunu bulup, kendilerine ulaştıran yetkililere ve bakımı için destek veren gönüllülere teşekkür ediyoruz" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı