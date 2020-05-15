Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu'da çalışmalarını sürdürüyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu'da çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu'nun en işlek yolu olan Fatih Caddesi'ni baştan sona yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu'da çalışmalarını sürdürüyor
15.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:54

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu'nun en işlek yolu olan Fatih Caddesi'ni baştan sona yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasında altyapı ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Umurlu'nun en işlek yolu olan Fatih Caddesi'ni baştan sona yeniledi.

16 bin metrekare parke taşı döşendi

Umurlu Küçük Sanayi Sitesi ve çarşı arasındaki yol olan Fatih Caddesi, ağır vasıta araçların da kullandığı hat konumunda bulunuyor. 16 bin metrekare parke döşenen çalışmalar kapsamında cadde üzerinde bulunan Çarşı Camisi ve Umurlu Fatih İlköğretim Okulu'nun da ara yolları da yapıldı.

Umurlu Muhtarı Soner Afşar: Şahane bir iş oldu

Yapılan çalışmalardan hakkında bilgi veren Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar, "Bu yol Küçük Sanayi Sitesi ve çarşıyı birleştiren yol, Umurlu'muzun en işlek caddesi. Yıpranan bu yol için istek ve taleplerimiz doğrultusunda, 16 bin metrekare parke taşı döşendi. Altyapı ve üstyapısıyla harika bir yol oldu. Gerçekten bu yola ihtiyacımız vardı. Bir dediğimiz iki olmuyor desem yalan olmaz. Şahane bir iş oldu. Başkanım Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi esnafından Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

Umurlu Küçük Sanayi Sitesi Esnaf Kooperatifi Başkanı Gökalp Yaprak, ağır vasıta araçların da kullanmasında dolayı bakıma ihtiyaç duyan yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti belirterek "Esnaflarımızla birlikte vatandaşlarımızın sık kullandığı bir yol burası. Bundan dolayı bu yol önemli; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na bu yolu yaptığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan memnun kaldı

Fatih Caddesi sakinlerinden Saim Çelen, "Her türlü altyapımız tamamlandı. Su borularımız yenilendi ve kaldırımlarımız düzenlendi. Umurlu'muzda gerekli onarım ve yatırımları için başkanımıza minnettarız. Umurlu'ya hastane ve benzeri yatırımlar da gelirse Umurlu daha güzel görünüme kavuşacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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