AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YÜZME KURSLARI BAŞLADI

Aydin Büyüksehir Belediyesi yaz aylarinda çocuklarin daha kaliteli zaman geçirmesi, spora tesvik edilmesi ve kisisel gelisimleri için her yil düzenledigi yaz etkinliklerine bu yil da devam ediyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi yaz aylarinda çocuklarin daha kaliteli zaman geçirmesi, spora tesvik edilmesi ve kisisel gelisimleri için her yil düzenledigi yaz etkinliklerine bu yil da devam ediyor.

Kültür ve Sosyal Isler Dairesi Baskanliginca düzenlenen yaz etkinleri kapsaminda sporun farkli dallarinda verilen kurslardan biri olan ve su sporlariyla da çocuklarin kisisel gelisimine katki sunuluyor.

Çocuklar hem egleniyor hem de ögreniyor

Uzman egitmenler esliginde Efeler Açik Yüzme Havuzu'nda verilen yüzme kursunda, hijyen kurallari ve pandemi tedbirleri dikkate alinarak, 9-14 yas araligindaki çocuklara 30 kisilik gruplar gelinde dersler veriliyor. Yaz dönemi boyunca sürecek olan kurslarda egitim alan çocuklar hem spor yapiyor hem de egleniyor.

Kaynak: Habermetre