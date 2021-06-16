Aydın Boysan 100. doğum gününde bir dizi etkinlikle anılacak
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Aydın Boysan 100. doğum gününde bir dizi etkinlikle anılacak

Aydın Boysan 100. doğum gününde bir dizi etkinlikle anılacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Rize Fındıklı Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri tarafından, Aydın Boysan 100 Yaşında Etkinliği ve Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması | "Sınırları Kaldırmak: Kavuşma" Değerlendirme Konferansı gerçekleştirilecek.

Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması'nın değerlendirme konferansı gerçekleştirilecek

1945 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, TMMOB Mimarlar Odası kurucularından, yönetim kurulu üyeliği, ilk genel sekreterlik ve İstanbul Şube Başkanlığı yapmış mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan, 100.doğum gününde, TMMOB Mimarlar Odası'nın 13 Şubesi ve Fındıklı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek programla anılacak. Etkinlik online olarak 17 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da yapılacak.

Aydın Boysan'ı anma etkinliği ile başlayacak programa, Doğan Tekeli, Yavuz Önen, Burak Boysan, Mustafa Alabora, Nebil Özgentürk ve Aydın Boysan'ı tanıyanlar katılacak.

Program, Aydın Boysan anısına düzenlenen "Sınırları Kaldırmak: Kavuşma" temalı proje fikir yarışmasının değerlendirme konferansıyla devam edecek. Program Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'nun şarkılarıyla sona erecek.

Kaynak: Bültenler

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