Aydın Boysan 100. doğum gününde bir dizi etkinlikle anılacak

Rize Fındıklı Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri tarafından, Aydın Boysan 100 Yaşında Etkinliği ve Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması | "Sınırları Kaldırmak: Kavuşma" Değerlendirme Konferansı gerçekleştirilecek.