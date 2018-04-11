Aydın AK Parti'nin Yeni Yönetimi Mazbatasını Aldı

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Teşkilatı 6. Olağan Genel Kurulunda yeniden göreve seçilen Ömer Özmen başkanlığındaki yeni il yönetimi mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Nisan'da gerçekleşen AK Parti Aydın İl Teşkilatı 6. Olağan Genel Kurulunda yeniden göreve seçilen İl Başkanı Ömer Özmen ve il yönetim kurulu üyeleri bugün Efeler İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Resmi olarak da görevine başlayan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, kongreye gösterilen ilgiden dolayı Aydınlılara teşekkür ederek; "O gün gerçekten Cumhurbaşkanımızı Aydın'a yakışır bir şekilde karşılamanın onur ve şerefine nail olduk. Bugün de İlçe Seçim Kurulumuzun tensibiyle mazbata aldık ve resmi olarak da görevimize başlıyoruz. İnşallah 6. Olağan Kongre döneminde seçilen yönetimimizle birlikte Aydın'ımıza layık hizmetler yaparız. Sürecin Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedefi yakalamak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Özmen, " Siyaset hedefsiz gerçekleştirilmez. Kongrede de söylediğimiz gibi Aydın'daki 17 ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve Cumhur İttifakı kapsamında gidilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 artı 1 olarak belirlemiştik. Milletvekilliği seçiminde ise Aydın'daki 8 milletvekilliğinden 6'sına Cumhur İttifakı olarak talibiz. Dün kabul edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu bizim 2 hafta önce yaptığımız açıklamayı teyit eden bir rapor oldu. Faaliyetlerin gerçekleşme oranının yüzde 48 olduğunu görüyoruz. Bizim, Aydın Büyükşehir Belediyesinin çalışmadığı yönündeki iddiamız belediyenin kendisi tarafından tescil edilmiş oldu" diye konuştu. - AYDIN