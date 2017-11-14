Aydın AK Parti'nin Yeni Başkanı Ahmet Ertürk Yetki Belgesini Aldı
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’in istifasının ardından boşalan İl Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan AK Parti eski Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk yetki belgesini aldı.
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in istifasının ardından boşalan İl Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan AK Parti eski Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk yetki belgesini aldı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Aydın İl Başkanlığına ataması yapan Ahmet Ertürk, genel merkezde AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'tan yetki belgesini aldı. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Ertürk, yeni bir yönetim oluşturacak. Ahmet Ertürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezimizden Aydın İl Başkanlığı yetki belgemizi aldık. Aydınımıza partili, partisiz tüm hemşerilerimizle hak ettiği ve layık olduğu yere taşımak ödevimizdir. Bize inanıp güvenen ve bayrağı teslim eden Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımıza, teşkilat başkanımıza, koordinatör milletvekillerimize, Aydın Milletvekillerimize ve bizi öneren değerli dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN