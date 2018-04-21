Aydın AK Parti Erken Seçim Sürecini Planladı

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen başkanlığında toplanan teşkilat kademeleri, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim sürecinin planlamasını yaptı.

18 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi yapılacağının açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı bünyesinde İl ve İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin süratle kurulması tüm mahalle ve sandık teşkilatlarındaki eksikliklerinin tamamlanması için İl Başkanı Ömer Özmen başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Yürütme kurulu, ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katıldığı toplantıda seçim sürecinin planlanması yapıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren İl Başkanı Özmen, "Yapılan toplantıda seçim sürecinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde icra edilebilmesi için gereken çalışmaların taslağı hazırlanarak katılımcılar ile paylaşılmıştır. 29 Nisan 2018 Pazar günü yapılacak olan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi ile birlikte 17 ilçemiz ile İl Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Kongre takvimi sonlanacaktır. 7 Nisan 2018 Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yapmış olduğumuz kongre ve miting alanımızda yaşanan heyecan ve coşkunun seçim çalışmaları sürecinde de devam edeceğine inancımız tamdır. Seçimlerin milletimize, Aydın'ımıza, Partimize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi. - AYDIN