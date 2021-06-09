AYDIN - Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
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AYDIN - Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de yapılması kararının ardından Aydın'da randevu alan vatandaşlar, aile hekimleri tarafından aşılandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de yapılması kararının ardından Aydın'da randevu alan vatandaşlar, aile hekimleri tarafından aşılandı.

Sağlık Bakanlığının, uygun saklama koşullarının sağlandığı Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında, Aydın'da aşı olmak isteyen vatandaşlar randevu almaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, kentte 33 aile sağlığı merkezindeki 178 aile hekimliği biriminin BioNTech aşısını uyguladığını bildirdi.

Efeler ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde aşı yaptıran vatandaşlardan 54 yaşındaki İpek Akyılmaz, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Hastanelerde kalabalık ortamda olmaktansa böyle sakin yerde olmak çok güzel. Aşımı oldum, şu anda kendimi çok rahat hissediyorum." dedi.

Şahin Keskinçelik ise BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de uygulanmasının aşılamayı hızlandıracağını, bunun hastaneye gitme endişesi yaşayan vatandaşlar için iyi bir uygulama olduğunu ifade etti.

Aile hekimi Salih Güçlü de sırası gelen vatandaşları, altışarlı gruplar halinde aşıladıklarını ifade etti.

AYDIN - Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
AYDIN - Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
AYDIN - Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
AYDIN - Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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