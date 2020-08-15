AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Keskin (60), 10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları dünyanın Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR
15.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:47

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Keskin (60), 10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları dünyanın Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

Babasının yanında çırak olarak öğrendiği mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdüren Keskin, ilk kez yaptığı 'mızraplı ve yaylı tamburu' Avustralya'nın Sidney şehrine göndereceğini söyledi..

Mehmet Ali Keskin 10 yaşındayken, saz ustası olan babası Osman Keskin'den özenip, biraz da merak ederek saz çalmasını öğrendi. Ardından sazın nasıl yapıldığını da merak ettiğini belirten Keskin babasının yanında çırak olarak başladığı bu mesleği 50 yıldır sürdürüyor. Evi, 2 çocuk babası olan Keskin, Kurtuluş Mahallesinde babasından kalan 10 metrekarelik dükkanında saz yapmayı sürdürüyor. Dedesi ve babasından sonra üçüncü kuşak olarak saz imalatını sürdüren Keskin, dördüncü kuşak olarak mesleğini oğullarına öğretiyor. Keskin, sipariş üzerine yaptığı sazları Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine satıyor.

'İYİ BİR SAZ 6 AYDA YAPILIYOR'

İyi bir sazın yapımının 6 ay sürdüğünü belirten Osman Keskin, "Dut ağacını yaş olarak alıyoruz. Bu ağacın teknesini oyarak tasarladıktan sonra 3 ay hiç ellemeden bekletiyoruz. Güneş görmeyecek bir yerde beklemesi lazım. Bekledikten sonra saz yapılacak duruma geliyor. Tekne ne kadar çok kurursa o kadar iyi olur. 25-30 yıl önce yaptığım sazları bakıma getirdiklerinde ilk yapıldığım gibi duruyor. Saz yapımında gürgen ağacını da kullanıyorum" dedi.

Keskin, yaptığı sazları ayar yaparken çaldığını da belirtip, "Sazı kendi kendime öğrendim. Radyoda çalan ustaları dinleyerek, kendimi geliştirdim. Bu nedenle nota bilmiyorum" dedi. Keskin, yaptığı sazları kalitesine göre 4 bin ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattığını da kaydetti.

SU KABAĞINDAN TABUR YAPTI

El emeği ile ürettiği sazlarla hem mesleğini hem de bir kültürü yaşattığını belirten Keskin, "Son olarak, su kabağından ilk kez tambur ürettim. Bir yaylı, bir de mızraplı tambur. Yaptığım bu tamburları Avustralya'nın Sidney şehrindeki bir müşterime göndereceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı 3. Sayfa
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı 3. Sayfa
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Güncel
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde Güncel
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Abdurrahman Dilipak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Genç Oruç
Şu an buradasınız: AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 09:09:55. #1.14#
title