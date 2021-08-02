Ayder Yaylası'nda tatilciler zipline ile heyecanlı anlar yaşıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na gelen tatilciler, zipline ile adrenalin dolu dakikalar yaşıyor, güzel doğanın tadını çıkarıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na gelen tatilciler, zipline ile adrenalin dolu dakikalar yaşıyor, güzel doğanın tadını çıkarıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'ndaki işletmeler, yoğun ilgi gören zipline ile konuklarına farklı bir aktivite imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, 75 metre yükseklikte, 200 metre uzunluktaki zipline ile doğal güzellikleri yukardan görme imkanı buluyor.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ayder, özellikle hafta sonları çok sayıda tatilciyi ağırlıyor. Yöreyi ziyaret eden turistler, doğanın eşsiz güzelliği karşısında zipline yaparak unutamayacaklarını anlar yaşıyor.

İşletme sahibi Muhammet Sual, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin zipline yapmak için Ayder Yaylası'na geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Önce Arap turistler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle son zamanlarda Çin, Afrika, Amerika ve Avrupa ülkelerinden yerli ve yabancı turistler zipline yapmak için Ayder Yaylasını ziyaret ediyor. Zipline bu vadi için hem turizm çeşitliği hem de ekonomiye katkı açısından önemli konuma gelmiştir. Artık bir marka haline geldi. Türkiye'den ve dünyadan Ayder Yaylası'na gelecek olan yerli ve yabancı turistlere zipline yapmadan buradan ayrılmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan ilk defa Ayder Yaylası'na geldiğini belirten Ela Rabet, "Bu aktiviteyi ilk defa yaptım. Çok zevkliydi, çok heyecanlıydı, yapmayı çok sevdim. Defalarca yapmayı düşünüyorum. Kesinlikle herkesin yapmasını gerekir. Çünkü her bindiğinizde bir kez daha binmek istiyorsunuz." dedi.

Erzurum'dan gelen Kismet Zengin ise Ayder Yaylası'nda bu mevsimde yeşil, hava ve manzaranın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Herkesin gelip görmesini ve burada zipline yapmasını tavsiye ediyoruz. Hiç korkmadım, çok heyecanlı ve herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Yıldırım