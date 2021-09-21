Son dakika haberi! BALIKESİR - İçişleri Bakanı Soylu, Balıkesir'de AK Parti'li Aydemir'in babasının cenaze törenine katıldı

Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat eden Ak Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in babası Ahmet Aydemir'in cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.