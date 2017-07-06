Aybü'de Mezuniyet Töreni

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan 250 öğrenciye diplomaları törenle verildi.



AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversitenin hedefine hızla ilerlediğini söyledi.



Üniversitede 94 ülkeden öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Arıcan, şöyle konuştu:



"AYBÜ, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ülkemizin kültürel kodlarıyla ve uluslararası akademik ölçütleri dikkati alarak hem ülkemiz hem dünya bilim hayatına katkı sunmak, insan kaynağı yetiştirmek adına kurulmuş uluslararası bir üniversitedir. Bu gerçekten ülkemiz açısından çok önemli. Biz bu nedenle her mezuniyet töreninde ayrı bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz."



Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Dr. Murat Yılmaz ise AYBÜ'nin kısa sürede bir marka haline geldiğini söyledi.



Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Kar da bu yıl ikinci mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Mezun öğrenciler adına konuşan Arnavutluk vatandaşı Besmir Sadiku, hedeflerini gerçekleştirmedeki en önemli aşamanın AYBÜ'de öğrenim görmek olduğunu belirterek, "Bu üniversitedeki hocalarımızdan aldığım eğitimle hedeflerime ulaşacağım." dedi.



Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.