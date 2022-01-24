Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan'ın oynadığı diziler! Kurtlar Vadisi, Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pekcan kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk kariyer boyunca pek çok yapımda rol alarak izleyicilerin tanıdığı simalardan biri olan Ayberk Pekcan, performansıyla çeşitli ödüllerin de sahibi oldu. Gündeme gelen son dakika haberlerinin ardından Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan kaç yaşında, nereli? Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı? Ayberk Pekcan hayatı ve biyografisi nedir? sorularına yanıt arandı.

Ayberk Pekcan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Ayberk Pekcan , sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurmuştu.

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan (d. 22 Mayıs 1970, Mersin), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi.

Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası Film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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