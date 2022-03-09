Aybar ne demek? Aybar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen aybar kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, aybar anlamı ne? Aybar ne demek?

AYBAR NE DEMEK?

Türkiye karlı günlere geri dönüyor. Sibirya kökenli Aybar'ın yola çıktığını belirten Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının Mart ayında 35 yıldan bu yana görülmeyen bir soğuk yaratacağını ifade ediyor. İstanbul'da da etkisini gösterecek olan Aybar kar fırtınası nedeniyle perşembe ile pazartesi günleri arasında iş yeri ve okulların tatil edilmesi gündeme gelebilir.

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