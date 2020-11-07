Son dakika... Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti
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Son dakika... Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti

07.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:30
Son dakika... Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami'sinin sembol kedisi Gli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami'sinin sembol kedisi Gli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla gündeme gelen Gli isimli kedi yaşamını yitirdi. 16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli bir süre önce rahatsızlanmıştı.

Gli'nin ölümünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerlikaya, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız" dedi.

(İHA)

Son dakika... Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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